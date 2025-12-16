logo pulso
FUNDACIÓN MÚSICA PARA LA VIDA A.C. (MUVI)

Rescatan a un perrito de pozo, ya sin vida

Rescatan a un perrito de pozo, ya sin vida

Personal de PCM se movilizó a un terreno en la comunidad de Capulines

Por Redacción

Diciembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Rescatan a un perrito de pozo, ya sin vida

Un perrito que había caído a un pozo en la comunidad de Capulines, al poniente de la ciudad, fue rescatado por Protección Civil Municipal pero por desgracia ya no alcanzaron a sacarlo con vida puesto que se había ahogado en el fondo de la excavación.

Fue la tarde del domingo cuando se reportó que en un perrito había caído a un pozo ubicado en un terreno en el número 380 de la calle Mezquite, por lo que los socorristas se dispusieron a acudir a su rescate.

Una vez que llegaron al lugar, dispusieron de las herramientas para bajar al pozo y para ello ese utilizaron cuerdas, un socorrista descendió a rappel por varios metros hasta llegar al fondo, en donde pudo sacar al animalito pero se percató que desgraciadamente ya había muerto ahogado puesto que en la profundidad había agua y se estima que se cansó de nadar en lo que llegaba la ayuda.

Aún así el cuerpo pudo ser rescatado para entregarlo a su dueño para que se le brindara alguna sepultura y ante esto los socorristas de PCM procedieron a retirarse, en esta ocasión sin que hubiera el resultado deseado pero se pudo sacar el cadáver del agua.

Debido a ello, Protección Civil Municipal exhorta a la ciudadanía a que si en algún momento se detecta a algún animalito en situación de riesgo, se reporte de inmediato a las líneas de emergencia ya que "cada segundo cuenta" para tener éxito en el rescate. 

