Restaurante de crepas es blanco de los ladrones

Un restaurante de postres ubicado en la colonia Lomas Cuarta Sección, fue blanco de los amantes de lo ajeno, quienes bajaron la luz para desactivar las cámaras de seguridad y así llevarse la caja fuerte en donde estaba todo el dinero de las ventas de una semana.

El hecho ocurrió el sábado entre las diez y media y once de la noche, en el restaurante Pastel de Crepas ubicado en la avenida Cordillera Occidental casi esquina con Cordillera Arakán, en la mencionada colonia.

En sus redes sociales, el propietario Alan Vázquez denunció que los delincuentes desactivaron la energía eléctrica para no ser grabados por las cámaras de seguridad y así llevarse la caja fuerte, en la cual guardaba el dinero obtenido por las ventas durante la Semana Santa.

Lamentó esta situación ya que lo que le robaron estaba destinado a gastos del negocio, del cual dependen 25 personas y que representaba los sueldos y compras de insumos para seguir trabajando.

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Pidió también a las autoridades que se refuerce la vigilancia en la zona ya que "no es justo que quienes trabajamos todos los días tengamos que vivir con este miedo", indicó.

La denuncia sobre el robo ya fue presentada ante el Ministerio Público, en donde el afectado solicitó que se investigue sobre los ladrones para recuperar lo que le hurtaron y se proceda de acuerdo a la ley.