Resultados de la FGR, durante el mes de diciembre de 2025

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de San Luis Potosí, durante el mes de diciembre logró un total de 19 personas sentenciadas en procedimiento abreviado, obtuvo la vinculación a proceso de 22 imputados en 17 asuntos por diversos delitos federales y logró la judicialización de 189 carpetas por delitos previstos en la Ley General de Salud y en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, entre otros.

Como resultado de las acciones de inteligencia e investigación realizadas por el personal de Policía Federal Ministerial (PFM) se cumplieron 306 mandamientos ministeriales y por cuanto hace al abatimiento de los mandamientos judiciales, se cumplieron cinco.

Personal pericial de la institución llevó a cabo 536 intervenciones a través de sus diversas especialidades, entre las que destacan: medicina forense, balística, fotografía, criminalística, lofoscopía forense, psicología, química, valuación, informática y telecomunicaciones.

En cuanto a la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias se obtuvieron tres acuerdos reparatorios, por 113 mil 375 pesos 26 centavos para la reparación del daño a las víctimas.

Con estas acciones la Fiscalía General de la República (FGR), reafirma su compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal; por lo que se invita a la ciudadanía, a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año (de forma presencial en República de Polonia 370, Lomas de Satélite o de forma anónima al teléfono 4448340902 ext. 220932 o correo vua.slp@fgr.org.mx