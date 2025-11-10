Retiran vehículo tras percance en Salvador Nava, a la altura del puente Pemex

Al mediodía de este lunes se realizaron maniobras para retirar un vehículo siniestrado sobre la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura del puente Pemex, en dirección al poniente.

El incidente involucró a un Chevrolet Corsa color rojo, que quedó varado en uno de los carriles, ocasionando congestión vehicular y la reducción de la circulación en la zona.

Elementos de la Policía Vial implementaron el abanderamiento correspondiente y brindaron apoyo para agilizar el tránsito. Se recomienda a los conductores circular con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.