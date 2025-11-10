Retiran vehículo tras percance en Salvador Nava, a la altura del puente Pemex
El percance, ocurrido al mediodía, provocó tráfico en dirección al poniente
Al mediodía de este lunes se realizaron maniobras para retirar un vehículo siniestrado sobre la avenida Salvador Nava Martínez, a la altura del puente Pemex, en dirección al poniente.
El incidente involucró a un Chevrolet Corsa color rojo, que quedó varado en uno de los carriles, ocasionando congestión vehicular y la reducción de la circulación en la zona.
Elementos de la Policía Vial implementaron el abanderamiento correspondiente y brindaron apoyo para agilizar el tránsito. Se recomienda a los conductores circular con precaución y atender las indicaciones de las autoridades.
