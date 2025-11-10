Capturan a tres maleantes en carretera a México

Tres individuos que dijeron ser miembros de un grupo criminal, fueron capturados por elementos de la Guardia Civil Estatal en coordinación del Ejército Mexicano, luego de que fueran detectados cuando circulaban por la carretera a México, a la altura del municipio de Santa María del Río.

De acuerdo a los hechos, los elementos policiacos patrullaban la mencionada carretera cuando detectaron dos camionetas, una Chevrolet Tahoe color gris y una GMC Sierra color dorado, que se desplazaban en forma sospechosa, por lo que le marcaron el alto a los ocupantes.

De esta forma, se logró la detención de Óscar “N” de 33 años de edad, Víctor “N” de 35 años y Héctor “N” de 25 años, los cuales afirmaron pertenecer a un grupo delictivo que opera en esa región.

Al revisar las camionetas, los agentes policiacos encontraron una pistola escuadra Beretta con un cargador y cinco cartuchos útiles, un subfusil, marca Luger, color negro, calibre 9 milímetros, con un cargador con 15 cartuchos útile.

Asimismo, encontraron diez bolsas de marihuana; ambas unidades, de modelo 2015, les fueron aseguradas a los individuos junto con las armas de fuego, siendo remitidos ante el Ministerio Público para que se les defina su situación legal.