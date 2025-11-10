Joven es arrestado cuando vendía enervantes

Un operativo de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano en Santa María del Río, dio como resultado la detención de un supuesto vendedor de droga al que se le aseguraron decenas de dosis tanto de marihuana como de cristal.

Según los hechos, los agentes policiales patrullaban las calles de la comunidad de El Cerrito, perteneciente a ese municipio, en donde detectaron a un individuo sospechoso y le marcaron el alto para una revisión de rutina.

El sujeto dijo llamarse Héctor N., de 19 años de edad, al cual le encontraron entre su ropa 17 dosis de “cristal” y siete bolsas con marihuana, dando todo un peso considerable.

Ante esto el joven fue detenido con todo y droga para luego ser puesto a disposición del Ministerio Público para que se le defina su situación legal, en tanto que los operativos policiales continúan en el municipio de Santa María del Río en el marco del combate a la delincuencia.

