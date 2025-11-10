Fardero es sorprendido robando en Aurrerá

Derivado de la atención a un auxilio, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo a comercio, esto en la colonia Jardines del Valle.

Los policías soledenses se presentaron en la Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde, esquina con Ricardo B. Anaya de la referida colonia, en donde el personal señaló a un individuo que intentó sustraer mercancía sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Los oficiales municipales se acercaron con el reportado, quien tras ser entrevistado se identificó como Andrei “N”, a quien le localizaron productos de higiene personal y prendas de vestir, los cuales reconoció no haber pagado.

De inmediato se le dio a conocer que sería detenido por presunto robo a comercio, y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

