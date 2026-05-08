Revientan un centro de distribución de droga en Matehuala

Como resultado de labores coordinadas en el municipio de Matehuala, elementos de la Guardia Civil Estatal, en conjunto con la Fiscalía General del Estado, incursionaron en un inmueble donde presuntamente se distribuía droga, en el sitio se detuvo a un sujeto y se aseguraron más de cinco kilogramos de presunta droga sintética, e indicios relacionados con su probable distribución.

Fue en la colonia San Miguelito, donde los elementos de la Guardia Civil Estatal observaron a un sujeto salir de un inmueble con una bolsa negra, quien al notar la presencia policial intentó huir dejando caer diversas dosis de droga.

De inmediato se procedió a su detención, además de que, desde el exterior del inmueble, los agentes detectaron al interior diversos indicios, por lo que se procedió al resguardo del lugar.

Con base en estos hechos se obtuvo de la autoridad judicial una orden de cateo para el inmueble referido y con personal de la Policía de Investigación y peritos de la FGE, se llevó a cabo la diligencia correspondiente, donde se aseguraron más de cinco kilogramos de "cristal", básculas tipo gramera, una báscula digital y máquinas selladoras al calor.

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Los indicios asegurados y la persona detenida fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, para las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica. Estos resultados son producto de la coordinación interinstitucional, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la FGE refrendan su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad social.