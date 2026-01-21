logo pulso
Seguridad

Rijosos son arrestados por policías de Soledad

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
Rijosos son arrestados por policías de Soledad

En respuesta a diversos reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por amenazas, daños y delitos contra servidores públicos, y a otros dos por lesiones.

En la carretera Matehuala, a la altura de la colonia Expropiación Petrolera, los policías se presentaron con una mujer, quien señaló de manera directa a un individuo de cerrarle el paso con su vehículo y amenazarla, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Los oficiales se acercaron con el sujeto, quien se identificó como Mario "N" de 54 años, el cual agredió a uno de los agentes de forma física, procediendo de manera inmediata con el debido protocolo de actuación.

Por otra parte, en la calle Ahualulco, en la colonia San Felipe, fueron detectados dos sujetos que sostenían una riña; al acercarse los policías soledenses, notaron que ambos mostraban lesiones visibles, y al mismo tiempo los dos pidieron proceder legalmente uno en contra del otro, presentándose como César "N" de 40 años y Raymundo "N" de 22.

A los tres se les informó que serían detenidos por los presuntos delitos de amenazas, daños y delitos contra servidores públicos, además de agresión y lesiones, para después ser presentados ante la Fiscalía General del Estado y determinar su situación legal.

