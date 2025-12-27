Roban planta de luz en construcción de Lomas; detienen a dos
Los sujetos intentaban huir sobre la avenida Sierra Vista
Como resultado de patrullajes preventivos en la colonia Lomas 4a. sección, oficiales de Guardia Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron la detención en flagrancia de dos sujetos que ingresaron a un edificio en construcción donde sustrajeron una planta de luz.
De acuerdo con el reporte, al patrullar sobre la avenida Sierra Vista entre las calles Real del Potosí y Sierra Norte, los agentes municipales detectaron a dos hombres sacando del edificio una planta de luz, mismos que al notar la presencia policial intentaron huir, sin embargo fueron asegurados de inmediato.
Al revisar el exterior del edificio, los agentes detectaron que los candados habían sido violentados, en tanto ambos sujetos manifestaron ser trabajadores en la obra.
Fotos: SSPC
Minutos después, acudió al lugar el propietario del inmueble, quien manifestó no conocer a los dos sujetos y que la planta de luz, marca Predator, también le pertenece.
Ante los hechos registrados con apariencia del delito de robo y a petición de la parte afectada, se procedió con la detención de Héctor "N" de 33 años y Jorge Luis "N" de 32 años.
Finalmente, ambas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.
