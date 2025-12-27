logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Fotogalería

"EL CASCANUECES" FESTIVAL NAVIDEÑO ZAMUDIO 2025

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Senador del PVEM advierte a Morena que irían solos en SLP

Esto, en medio de la polémica por la "Ley Gobernadora" pese a la oposición de los guindas

Por SinEmbargo.mx

Diciembre 27, 2025 10:44 a.m.
A
Luis Armando Melgar / Foto: Tomada de Sinembargo.mx

Luis Armando Melgar / Foto: Tomada de Sinembargo.mx

El Senador Luis Armando Melgar advirtió que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al que pertenece, "tiene músculo" para presentarse sin alianza con Morena en las elecciones del 2027 para la gubernatura de San Luis Potosí, actualmente encabezada por Ricardo Gallardo, quien se encuentra en medio de la polémica por la llamada "Ley Gobernadora" o "Ley Esposa", con la que busca favorecer a su cónyuge Ruth González Silva.

En medio de las críticas por la modificación electoral que busca postular únicamente a mujeres en 2027 y de la prohibición del nepotismo impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, el expriista declaró al diario Reforma que su partido escapará a la lógica de "subordinación" que mantiene con su aliado de la Cuarta Transformación (4T).

"Los grupos duros de Morena están constantemente enviando un mensaje de que su filosofía es la de un partido único, no es de negociar. Ellos, más bien, te están haciendo el favor de ayudarte con la alianza. Pero yo sostengo que el Verde tiene el músculo suficiente. ¿Miedo a una ruptura (con Morena)? ¿Por qué vamos a tener miedo? Al contrario, hay que negociar desde una posición de iguales", aseveró.

Pero esta no es la primera vez que el legislador, uno de los que integraron la "telebancada", se pronuncia al respecto, apenas el pasado 21 de diciembre aseveró que su partido tiene liderazgo para mantener la gubernatura y capacidad para competir "por lo suyo".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"El Partido Verde tiene el músculo político para mantener el liderazgo y la gobernatura de San Luis Potosí, ganar más espacios en chiapas y en todo el país. Estamos fortalecidos, con resultados electorales crecientes y respaldo ciudadano. Somos aliados, sí, pero aliados con identidad y rumbo propio. El Verde tiene el derecho y la capacidad de competir por lo suyo, sin someterse a alianzas que representen un costo político. Las alianzas solo tienen sentido cuando son de ganar-ganar, no de subordinación", escribió en su cuenta de X.

LEA TAMBIÉN

Avalan mayoría de municipios la "Ley gobernadora"

La 'Ley Gobernadora' en San Luis Potosí establece candidaturas femeninas obligatorias para el proceso electoral de 2027

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Senador del PVEM advierte a Morena que irían solos en SLP
Senador del PVEM advierte a Morena que irían solos en SLP

Senador del PVEM advierte a Morena que irían solos en SLP

SLP

SinEmbargo.mx

Esto, en medio de la polémica por la "Ley Gobernadora" pese a la oposición de los guindas

Bajará temperatura hasta 3°C en zona centro
Bajará temperatura hasta 3°C en zona centro

Bajará temperatura hasta 3°C en zona centro

SLP

Redacción

En el altiplano también se espera un ambiente frío de hasta 7°C

Imposible financiar un camión eléctrico, por su alto costo
Imposible financiar un camión eléctrico, por su alto costo

Imposible financiar un camión eléctrico, por su alto costo

SLP

Martín Rodríguez

Navidad blanca, saldo positivo de seguridad en SL
Navidad blanca, saldo positivo de seguridad en SL

Navidad blanca, saldo positivo de seguridad en SL

SLP

Redacción

Se decomisó pirotecnia prohibida, se desactivaron bailes en la vía pública y se sancionaron faltas administrativas: alcalde