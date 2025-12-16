Sanas y salvas, localiza Fiscalía a once personas

A través del Protocolo Integral de Búsqueda de Personas, durante el periodo comprendido del 08 al 14 de diciembre de 2025, la Fiscalía General del Estado logró la localización de once personas que contaban con reporte de no localización en diversos municipios de la entidad, entre ellas una adolescente con Alerta Ámber, quienes fueron reintegradas a sus respectivos núcleos familiares.

Tras recibir las denuncias correspondientes, la Fiscalía potosina activó de manera inmediata los mecanismos de búsqueda mediante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, la Coordinación Estatal de Alerta Ámber y las distintas delegaciones del organismo procurador de justicia.

En estas acciones participaron agentes de la Policía de Investigación en coordinación con diversas corporaciones de seguridad, quienes realizaron labores de inteligencia en diferentes regiones del estado; asimismo, la participación ciudadana resultó fundamental para el éxito de las localizaciones.

Como resultado de los trabajos efectuados, se logró ubicar a salvo a seis mujeres y cinco hombres en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Ciudad Valles, Rioverde, Matehuala y Venado. En entrevista, las personas localizadas manifestaron que su ausencia fue de carácter voluntario y derivada de situaciones personales.

La Fiscalía refrenda su compromiso de garantizar el derecho humano de toda persona a ser buscada y atendida con prontitud, y exhorta a la ciudadanía a denunciar de inmediato cualquier caso de no localización ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos o en la delegación correspondiente.