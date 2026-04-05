logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"Cristo aún sufre"

Fotogalería

"Cristo aún sufre"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Se ahoga trailero al nadar en río de El Naranjo

Lo sacaron inconsciente y lo llevaron al hospital, donde finalmente falleció

Por Redacción

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Se ahoga trailero al nadar en río de El Naranjo

EL NARANJO.- Un hombre perdió la vida la tarde de este viernes, luego de presuntamente ahogarse en un río ubicado en el municipio de El Naranjo.

La víctima fue identificada como Juan Ortega Mayorga de 46 años de edad, de oficio trailero, conocido por sus amigos como "La Palapa".

Fuentes oficiales informaron que los hechos ocurrieron a la altura del rancho El Estribo, cercano al ejido La Mutua, donde el hombre ingresó al afluente con la intención de bañarse.

Sin embargo, en un momento determinado se habría introducido en una zona profunda, lo que provocó que se hundiera y ya no pudiera salir por sus propios medios. Personas que se encontraban en el sitio lograron rescatarlo del agua, pero lo encontraron inconsciente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De inmediato fue trasladado en un vehículo particular a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el personal médico confirmó que ya no tenía signos vitales.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal, a fin de practicarle la necropsia de ley.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que todo apunta a un accidente. Este hecho sería el primer fallecimiento registrado en la región Huasteca durante el actual periodo vacacional de Semana Santa.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Brutal volcadura de Audi en la glorieta Revolución; mueren dos
Brutal volcadura de Audi en la glorieta Revolución; mueren dos

Brutal volcadura de Audi en la glorieta Revolución; mueren dos

SLP

Redacción

Audi se impacta, vuelca y deja dos personas sin vida en Himno Nacional.

Adolescentes fallan en dos atracos y los detienen
Adolescentes fallan en dos atracos y los detienen

Adolescentes fallan en dos atracos y los detienen

SLP

Redacción

Intentaron asaltar a un cliente de banco y a un automovilista, pero no les salió el plan

Rijoso arma pleito y acaba tras las rejas
Rijoso arma pleito y acaba tras las rejas

Rijoso arma pleito y acaba tras las rejas

SLP

Redacción

Se ahoga un joven en estanque de la colonia Los Vargas
Se ahoga un joven en estanque de la colonia Los Vargas

Se ahoga un joven en estanque de la colonia Los Vargas

SLP

Redacción

Otro más pudo ser rescatado con vida y en estado grave lo llevaron al hospital