Se ahoga trailero al nadar en río de El Naranjo

EL NARANJO.- Un hombre perdió la vida la tarde de este viernes, luego de presuntamente ahogarse en un río ubicado en el municipio de El Naranjo.

La víctima fue identificada como Juan Ortega Mayorga de 46 años de edad, de oficio trailero, conocido por sus amigos como "La Palapa".

Fuentes oficiales informaron que los hechos ocurrieron a la altura del rancho El Estribo, cercano al ejido La Mutua, donde el hombre ingresó al afluente con la intención de bañarse.

Sin embargo, en un momento determinado se habría introducido en una zona profunda, lo que provocó que se hundiera y ya no pudiera salir por sus propios medios. Personas que se encontraban en el sitio lograron rescatarlo del agua, pero lo encontraron inconsciente.

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De inmediato fue trasladado en un vehículo particular a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde el personal médico confirmó que ya no tenía signos vitales.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal, a fin de practicarle la necropsia de ley.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que todo apunta a un accidente. Este hecho sería el primer fallecimiento registrado en la región Huasteca durante el actual periodo vacacional de Semana Santa.