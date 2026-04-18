Se impacta tráiler contra cerro en Libramiento

Un tráiler que circulaba por el Libramiento Norte se impacto contra el cerro luego de que aparentemente el conductor dormitó por un instante, la unidad acabó con fuertes daños en la parte frontal pero no hubo heridos graves.

Fue cerca de las siete de la mañana de este viernes, que el tráiler color blanco con remolque tipo caja seca, se desplazaba por el mencionado libramiento con dirección a la carretera a Guadalajara.

A la altura de la caseta de cobro de Villa Magna, en donde al parecer el chofer se quedó dormido y así perdió el control del volante a la izquierda, se salió del camino y así se impactó de frente contra el talud del cerro acabando destrozado de la parte de enfrente.

Ante esto el tráiler terminó con daños materiales de consideración y el conductor solamente resintió algunos golpes sin que fuera necesario ser trasladado al hospital.

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Elementos de la División Caminos de la Guardia Civil Estatal acudieron a tomar conocimiento del accidente y el tráiler fue enviado a una pensión particular para que se realizaran las diligencias legales.