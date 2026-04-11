Se quema camión al chocar contra poste

Luego de chocar contra un poste de concreto, un camión de transporte de personal se quemó por completo en el Anillo Periférico Norte, no se reportaron personas lesionadas en este caso.

El hecho se suscitó alrededor de las tres de la mañana de este viernes, en que el camión color blanco circulaba por el Anillo Periférico en dirección de la carretera a Matehuala a la de Zacatecas.

Fue en el tramo de Puerta Real hacia Piquito de Oro, en donde el conductor perdió el control del volante a la derecha para de esta forma impactarse de frente contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad que ahí se localiza.

Ante el fuerte golpe, el camión comenzó a quemarse del motor y rápidamente las llamas se extendieron por toda la unidad, aunque no se reportaron personas lesionadas y se ignora si llevaba pasajeros.

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Policías de la Guardia Civil Estatal, División Caminos, abanderaron el área y tomaron conocimiento del incidente, ordenando el traslado de la unidad a una pensión, aunque terminó en pérdida total ya que las llamas la consumieron.