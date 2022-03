Se quema la única patrulla que tenía Lagunillas

LAGUNILLAS.- La Policía Municipal de Lagunillas se quedó sin su única patrulla luego de que ésta se incendiara por completo a causa de un posible corto-circuito cuando se dirigía al municipio de Rayón.

El accidente se registró cuando la unidad policial, una Dodge Ram modelo 2010, se desplazaba sobre la carretera estatal Rayón-Cárdenas, conducida por el director de la corporación de nombre Felipe Rosalío.

A la altura del kilómetro 18+700, repentinamente empezaron a salir las llamas sobre el cofre, provenientes del motor, por lo que de inmediato el agente policiaco se detuvo para ver lo que pasaba.

No obstante, el fuego invadió el motor y no le dio tiempo ni de abrir el cofre al agente policial, quien no pudo combatirlas ya que aparentemente no traía ni extinguidor.

En su intento por apagar las llamas el jefe policíaco resultó con quemaduras en diversas partes del cuerpo, por lo que se trasladó a recibir atención médica al centro de salud más cercano.

Se determinó que el incendio fue provocado por un aparente corto circuito, más tarde la patrulla fue remolcada por una grúa y los daños materiales que presentó ascienden a unos 50 mil pesos ya que quedó casi en pérdida total.