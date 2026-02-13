Sentencia de 12 años contra hombre acusado de ultrajar a una menor

HUEHUETLÁN.- Un juez emitió una sentencia de 12 años de cárcel, para un hombre que estaba acusado de agredir de manera sexual a una menor de edad.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, obtuvo la sentencia condenatoria de 12 años de prisión ordinaria en contra de Damián "N" por el delito de violación específica agravada en concurso real, además del pago de una sanción pecuniaria y la reparación del daño en favor de la víctima.

Se detalló que, los hechos ocurrieron en distintas ocasiones al interior de un domicilio ubicado en la localidad La Pimienta, perteneciente al municipio de Huehuetlán, donde el ahora sentenciado agredió a una persona menor de edad.

Una vez integrada la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada por elementos de la Policía de Investigación (PDI). Posteriormente, durante la audiencia inicial, se logró la vinculación a proceso del imputado, avanzando así en el procedimiento penal en su contra.

En la etapa intermedia del proceso, el acusado aceptó su responsabilidad en los hechos, por lo que su defensa solicitó la terminación anticipada mediante procedimiento abreviado.

Como resultado, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria e impuso una pena de 12 años de prisión, además del pago correspondiente por concepto de reparación del daño y multa.