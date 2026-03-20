Sigue combate a incendio en Ciudad del Maíz

Desde el pasado 11 de marzo, los distintos cuerpos de auxilio, incluyendo voluntarios de la zona, continúan combatiendo el incendio forestal en la comunidad de Francia Chica, perteneciente al municipio de Ciudad del Maíz, en la Zona Media potosina.

El director de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores, aseguró que a la fecha hay un 80% de control sobre el incendio y más del 50% de extinción total.

Detalló que la topografía del terreno es considerado muy complicado, ya que para llegar hasta la zona del incendio se tienen que hacer traslados de cuatro horas, inclusive a caballo.

Por su fuera poco, los vientos de 15 a 20 km/h y rachas de 30 hasta 60 km/h contribuyen a dificultar el combate ya que son factores que hacen se expandan las llamas con mayor facilidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con estas condiciones, la temperatura en Francia Chica puede llegar a los 30° con humedad relativa por la mañana del 60% y del 30% al mediodía.

Diariamente, en un horario de las cinco de la mañana a las ocho de la noche, más de 120 hombres combatientes realizan las tareas conducentes, haciendo uso de motosierras, sopladoras, rastrillos, machetes y escobas metálicas. Aunado a ello, cuentan con el equipo de protección necesario para estos casos portando ropa de aramadida, nomex, algodón así como casco forestal, gogles, guantes de piel y bota de seguridad sin casquillo.

Mauricio Ordaz Flores indicó que en estas tareas interinstitucionales participan efectivos de la Sedena, y Guardia Nacional, CONAFOR, Protección Civil Estatal y Municipal y una cuadrilla de voluntarios.

Un helicóptero de la Guardia Nacional contribuye al traslado de los brigadistas al sitio del siniestro y es utilizado también para arrojar agua directamente en puntos estratégicos de las llamas, con todo esto se espera que en los próximos días el incendio quede controlado en su totalidad.

Por ahora han sido decenas de hectáreas de árboles y maleza que han sido afectadas en la zona serrana, además de los animales silvestres de la zona.