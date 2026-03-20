logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Fotogalería

Caso Epstein suma nuevo capítulo: Bank of America alcanza acuerdo con víctimas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sigue combate a incendio en Ciudad del Maíz

Está en zona de difícil acceso y los brigadistas se auxilian con helicóptero de la GN

Por Redacción

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Sigue combate a incendio en Ciudad del Maíz

Desde el pasado 11 de marzo, los distintos cuerpos de auxilio, incluyendo voluntarios de la zona, continúan combatiendo el incendio forestal en la comunidad de Francia Chica, perteneciente al municipio de Ciudad del Maíz, en la Zona Media potosina.

El director de Protección Civil Estatal, Mauricio Ordaz Flores, aseguró que a la fecha hay un 80% de control sobre el incendio y más del 50% de extinción total.

Detalló que la topografía del terreno es considerado muy complicado, ya que para llegar hasta la zona del incendio se tienen que hacer traslados de cuatro horas, inclusive a caballo.

Por su fuera poco, los vientos de 15 a 20 km/h y rachas de 30 hasta 60 km/h contribuyen a dificultar el combate ya que son factores que hacen se expandan las llamas con mayor facilidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con estas condiciones, la temperatura en Francia Chica puede llegar a los 30° con humedad relativa por la mañana del 60% y del 30% al mediodía.

Diariamente, en un horario de las cinco de la mañana a las ocho de la noche, más de 120 hombres combatientes realizan las tareas conducentes, haciendo uso de motosierras, sopladoras, rastrillos, machetes y escobas metálicas. Aunado a ello, cuentan con el equipo de protección necesario para estos casos portando ropa de aramadida, nomex, algodón así como casco forestal, gogles, guantes de piel y bota de seguridad sin casquillo.

Mauricio Ordaz Flores indicó que en estas tareas interinstitucionales participan efectivos de la Sedena, y Guardia Nacional, CONAFOR, Protección Civil Estatal y Municipal y una cuadrilla de voluntarios.

Un helicóptero de la Guardia Nacional contribuye al traslado de los brigadistas al sitio del siniestro y es utilizado también para arrojar agua directamente en puntos estratégicos de las llamas, con todo esto se espera que en los próximos días el incendio quede controlado en su totalidad.

Por ahora han sido decenas de hectáreas de árboles y maleza que han sido afectadas en la zona serrana, además de los animales silvestres de la zona.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala
Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala

Detienen a hombre por presunto acoso sexual en el barrio de Tlaxcala

SLP

Redacción

Joven de 19 años denunció que fue seguida por varias calles

Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde
Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde

Fotos | Aparatoso choque de frente en carretera a Rioverde

SLP

Redacción

Tras la fuerte de la colisión, se reporta a uno de los choferes lesionado

También SSPC investiga a guardias civiles por homicidios en Matehuala
También SSPC investiga a guardias civiles por homicidios en Matehuala

También SSPC investiga a guardias civiles por homicidios en Matehuala

SLP

Rubén Pacheco

Inició un procedimiento en Asuntos Internos para determinar sanciones administrativas

Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE
Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE

Detienen a 32 personas y aseguran droga y vehículos en operativos de la GCE

SLP

Redacción

Entre los aseguramientos destacan drogas como marihuana, cristal, cocaína y vehículos con reporte de robo.