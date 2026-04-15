logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sirvienta es aprehendida por millonario robo

La acusan de hurtar efectivo y joyería cuando laboraba en Fracc. Sierra Azul

Por Redacción

Abril 15, 2026 03:00 a.m.
A
Sirvienta es aprehendida por millonario robo

Una mujer acusada de robo por un millón de pesos, cuando trabajaba como sirvienta en una vivienda del fraccionamiento Sierra Azul, en la capital potosina, fue aprehendida por elementos de la Policía de Investigación que fueron por ella al municipio de Santa Catarina, donde es originaria.

Lo anterior se deriva de hechos ocurridos en marzo de 2025, cuando la ahora imputada de nombre María Antonia N., trabajaba en un domicilio del fraccionamiento Sierra Azul, en la capital del estado. Durante la ausencia de la dueña del inmueble, la señalada presumiblemente aprovechó para sustraer alrededor de 40 mil pesos en efectivo, 2 mil 500 euros y diversa joyería, todo con un valor aproximado de un millón de pesos.

Tras recibir la denuncia correspondiente, agentes del Ministerio Público obtuvieron de un Juez de Control el mandamiento judicial en contra de María Antonia "N", luego de recabar datos de prueba que fueron integrados en la carpeta de investigación.

Con ello, se inició la búsqueda de la imputada, logrando ubicarla en calles de la localidad de Santa María Acapulco, en Santa Catarina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tras identificarse como elementos investigadores, se le informó sobre el mandamiento en su contra y sus derechos constitucionales, quedando a disposición de la autoridad judicial que la requiere.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Manifestación obliga a operativo vial en la glorieta Real Inn
    Manifestación obliga a operativo vial en la glorieta Real Inn

    Manifestación obliga a operativo vial en la glorieta Real Inn

    SLP

    Pulso Online

    Se redirige el tránsito en varias rutas para evitar congestionamientos

    Cae rama de árbol sobre leñador en Ciudad Valles
    Cae rama de árbol sobre leñador en Ciudad Valles

    Cae rama de árbol sobre leñador en Ciudad Valles

    SLP

    Huasteca Hoy

    El hombre quedó inconsciente y fue trasladado a un hospital

    Caen dos presuntos narcomenudistas en Axtla
    Caen dos presuntos narcomenudistas en Axtla

    Caen dos presuntos narcomenudistas en Axtla

    SLP

    Redacción

    José N y Tomás N fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado

    Detienen a presunto asaltante en operativo de SSPC en El Huizache
    Detienen a presunto asaltante en operativo de SSPC en El Huizache

    Detienen a presunto asaltante en operativo de SSPC en El Huizache

    SLP

    Samuel Moreno

    Operativo conjunto con Guardia Nacional permitió la detención