Sirvienta es aprehendida por millonario robo
La acusan de hurtar efectivo y joyería cuando laboraba en Fracc. Sierra Azul
Una mujer acusada de robo por un millón de pesos, cuando trabajaba como sirvienta en una vivienda del fraccionamiento Sierra Azul, en la capital potosina, fue aprehendida por elementos de la Policía de Investigación que fueron por ella al municipio de Santa Catarina, donde es originaria.
Lo anterior se deriva de hechos ocurridos en marzo de 2025, cuando la ahora imputada de nombre María Antonia N., trabajaba en un domicilio del fraccionamiento Sierra Azul, en la capital del estado. Durante la ausencia de la dueña del inmueble, la señalada presumiblemente aprovechó para sustraer alrededor de 40 mil pesos en efectivo, 2 mil 500 euros y diversa joyería, todo con un valor aproximado de un millón de pesos.
Tras recibir la denuncia correspondiente, agentes del Ministerio Público obtuvieron de un Juez de Control el mandamiento judicial en contra de María Antonia "N", luego de recabar datos de prueba que fueron integrados en la carpeta de investigación.
Con ello, se inició la búsqueda de la imputada, logrando ubicarla en calles de la localidad de Santa María Acapulco, en Santa Catarina.
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Tras identificarse como elementos investigadores, se le informó sobre el mandamiento en su contra y sus derechos constitucionales, quedando a disposición de la autoridad judicial que la requiere.
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