Sólo daños deja choque de camionetas

Daños leves presentaron dos camionetas luego de protagonizar un choque en la glorieta Mariano Jiménez, en donde por suerte no hubo personas lesionadas.

De acuerdo al hecho, inicialmente una camioneta Nissan Xtrail de color rojo, circulaba por la avenida Mariano Jiménez.

Al arribar a la glorieta con la avenida Salvador Nava, el conductor ingresó sin tomar las precauciones necesarias y así fue chocada en la parte lateral posterior izquierda por una camioneta Volkswagen Robust que por ahí se desplazaba y cuyo conductor no pudo frenar a tiempo.

Las dos unidades presentaron algunas averías y al lugar acudieron elementos de la Policía Vial Municipal para tomar conocimiento del accidente, del cual se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio por los daños ya que por suerte no hubo lesionados.

No obstante, las camionetas fueron enviadas a una pensión particular mientras que los conductores se arreglan a través de sus aseguradoras.