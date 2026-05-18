Sólo daños dejan par de accidentes viales

Tres vehículos protagonizaron dos accidentes viales, en uno de ellos dos autos chocaron entre sí mientras que una camioneta presentó conato de incendio en la avenida Salvador Nava, en ninguno de los casos se registraron personas lesionadas.

El primer percance ocurrió alrededor de las 2 de la tarde de este domingo en la intersección del anillo periférico poniente y la avenida Sierra Leona en donde impactaron un automóvil particular y una unidad policial.

El impacto entre los dos vehículos fue leve del momento se ignora las causas aunque los involucrados podrían llegar a un acuerdo respecto a los daños que afortunadamente fueron menores y no hubo lesionados.

En el otro hecho se trató de una camioneta tipo JAC de color blanco que circulaba por los carriles centrales de la avenida Salvador Nava Martínez en dirección a la zona universitaria.

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Fue a la altura de la Plaza Tangamanga en donde el conductor observó que salía humo del cofre por lo que de inmediato se detuvo para verificar lo que sucedía.

Al percatarse que se trataba de un conato de incendio de inmediato utilizó un extintor de la misma unidad y procedió a apagar el fuego que iniciaba ya en la parte del motor.

Elementos de la Guardia Civil Estatal de División Caminos le prestaron auxilio al conductor y abandonaron el área mientras que llegaba una grúa para retirar la camioneta afortunadamente el caso no pasó a mayores.