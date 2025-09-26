logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Solo daños en volcadura de camioneta en Río Santiago

El exceso de velocidad y piso mojado provocaron que la unidad se volcara a la altura del puente Mariano Ávila; el conductor resultó ileso.

Por Redacción

Septiembre 26, 2025 08:37 p.m.
A
Volcadura en Río Santiago, sin heridos

Volcadura en Río Santiago, sin heridos

Una camioneta Toyota blanca, doble cabina, sufrió una volcadura la tarde de este viernes sobre el bulevar Río Santiago, sin que se registraran personas lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando la unidad circulaba con dirección a Lomas. Según los reportes, el piso mojado y el exceso de velocidad provocaron que el conductor perdiera el control al salir de una curva, a la altura del puente Mariano Ávila, cerca del edificio Torres Corso.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes valoraron al conductor y confirmaron que no presentaba lesiones de consideración.

Elementos de la Guardia Civil del Estado, división Caminos, acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y ordenar el retiro de la unidad siniestrada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Detienen a hijo del diputado Óscar Bautista tras atropellar a motociclistas
Detienen a hijo del diputado Óscar Bautista tras atropellar a motociclistas

Detienen a hijo del diputado Óscar Bautista tras atropellar a motociclistas

SLP

Redacción

Conducía un Vehículo en aparente estado de ebriedad

Opera helicóptero con matrícula provisional: SSPC
Opera helicóptero con matrícula provisional: SSPC

Opera helicóptero con matrícula provisional: SSPC

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

El trámite de registro avanza sin contratiempos y en estricto cumplimiento con los protocolos de la AFAC

Hallan a un hombre sin vida en bulevar Río Santiago
Hallan a un hombre sin vida en bulevar Río Santiago

Hallan a un hombre sin vida en bulevar Río Santiago

SLP

Redacción

Los hechos, debajo del puente de Prolongación Moctezuma donde aparentemente fue atropellado

Ambulancia choca contra muro de contención
Ambulancia choca contra muro de contención

Ambulancia choca contra muro de contención

SLP

Redacción