Solo daños en volcadura de camioneta en Río Santiago

Una camioneta Toyota blanca, doble cabina, sufrió una volcadura la tarde de este viernes sobre el bulevar Río Santiago, sin que se registraran personas lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando la unidad circulaba con dirección a Lomas. Según los reportes, el piso mojado y el exceso de velocidad provocaron que el conductor perdiera el control al salir de una curva, a la altura del puente Mariano Ávila, cerca del edificio Torres Corso.

Al lugar arribaron paramédicos, quienes valoraron al conductor y confirmaron que no presentaba lesiones de consideración.

Elementos de la Guardia Civil del Estado, división Caminos, acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y ordenar el retiro de la unidad siniestrada.

