Ambulancia choca contra muro de contención

TANCANHUITZ.- Una ambulancia del ISSSTE se estrelló contra un muro de contención en la carretera federal Valles-Tamazunchale.

El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana de este jueves, a la altura del kilómetro 340, en las inmediaciones del puente Santa Isabel, cercano al ejido Palmira.

La unidad, perteneciente a la clínica del ISSSTE y que se desplazaba de Ciudad Valles hacia Tamazunchale, salió del carril y se impactó de frente contra el muro de concreto que divide los carriles.

El conductor resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida. Poco después llegaron compañeros de la misma institución para auxiliarlo, no se informó si había más personas a bordo. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la ambulancia accidentada.

