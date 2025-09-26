logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ambulancia choca contra muro de contención

Por Redacción

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Ambulancia choca contra muro de contención

TANCANHUITZ.- Una ambulancia del ISSSTE se estrelló contra un muro de contención en la carretera federal Valles-Tamazunchale.

El accidente ocurrió alrededor de las 5 de la mañana de este jueves, a la altura del kilómetro 340, en las inmediaciones del puente Santa Isabel, cercano al ejido Palmira.

La unidad, perteneciente a la clínica del ISSSTE y que se desplazaba de Ciudad Valles hacia Tamazunchale, salió del carril y se impactó de frente contra el muro de concreto que divide los carriles.

El conductor resultó con lesiones que no ponen en riesgo su vida. Poco después llegaron compañeros de la misma institución para auxiliarlo, no se informó si había más personas a bordo. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del percance y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la ambulancia accidentada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ambulancia choca contra muro de contención
Ambulancia choca contra muro de contención

Ambulancia choca contra muro de contención

SLP

Redacción

Detienen a cinco vendedores de droga
Detienen a cinco vendedores de droga

Detienen a cinco vendedores de droga

SLP

Redacción

Con marihuana, encierran par de individuos
Con marihuana, encierran par de individuos

Con marihuana, encierran par de individuos

SLP

Redacción

Lo procesan por violencia familiar y lesiones
Lo procesan por violencia familiar y lesiones

Lo procesan por violencia familiar y lesiones

SLP

Redacción