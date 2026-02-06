logo pulso
Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Seguridad

Solo daños tras choque y volcadura en bulevar Río Santiago

Una camioneta volcó tras un choque a la altura de Plaza El Dorado

Por Redacción

Febrero 06, 2026 06:02 p.m.
A
Volcadura

Volcadura

Un choque entre dos vehículos provocó la volcadura de una camioneta la tarde de este jueves en el bulevar Río Santiago, a la altura de Plaza El Dorado, sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con el reporte oficial, el hecho ocurrió antes de las 16:00 horas, cuando la conductora de una camioneta Honda gris circulaba por el carril derecho con dirección a Muñoz. Al cambiar al carril izquierdo para tomar el retorno, fue impactada en la parte posterior lateral izquierda por un vehículo Kia gris que transitaba por ese carril.

Tras el impacto, la conductora de la Honda perdió el control, chocó contra la guarnición y terminó volcada, quedando con las llantas hacia arriba.

Volcadura sin personas lesionadas.

Al sitio arribaron paramédicos de la Secretaría de Salud Estatal, quienes valoraron a ambas conductoras, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. Elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, tomaron conocimiento del hecho.

