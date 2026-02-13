Sorprenden a dos con 2.4 millones en efectivo en la 57
No pudieron acreditar el origen legal del dinero; el decomiso ocurrió a la altura de Villa de Zaragoza
Autoridades estatales informaron el aseguramiento de 2 millones 451 mil 550 pesos en efectivo, cuya procedencia no fue acreditada, así como la detención de dos personas, tras un operativo realizado sobre la carretera Federal 57 San Luis Potosí–Querétaro.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), Jesús Juárez Hernández, detalló que la acción se llevó a cabo a la altura del kilómetro 172+100, en el municipio de Villa de Zaragoza, como parte de un dispositivo de vigilancia.
De acuerdo con la información oficial, el numerario y los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.
El caso fue dado a conocer durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz Social celebrada este viernes.
