Gobierno va por reforma para proteger voces ante la IA

Ante la inquietud de intérpretes de doblaje y artistas de la voz por la clonación y sustitución de voces humanas mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA), el Gobierno de México anunció que enviará al Congreso reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Federal del Derecho de Autor para proteger voces ante la IA.

Asimismo, se presentó una nueva Ley Federal de Cine y Audiovisual, con el fin de actualizar el marco jurídico y fortalecer la protección de derechos culturales y laborales en el sector.

Durante la presentación, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó que ambas iniciativas responden a demandas históricas de la comunidad cultural y a la necesidad de adaptar la legislación a los cambios tecnológicos y de la industria audiovisual.

"Dos iniciativas que son fundamentales para el sector cultural, que se han esperado sobre todo la de cine por muchos años y también la de intérpretes de doblaje", señaló.

La voz humana será reconocida como herramienta artística

En materia de doblaje e IA, la funcionaria detalló que por primera vez se reconocerá a la voz humana como una herramienta artística "única e irrepetible", parte de la imagen de la persona, cuyo uso requerirá autorización expresa e informada.

"Se va a reconocer a la voz humana como una herramienta artística, única e irrepetible, que es parte de la imagen de la persona y cuyo uso requiere autorización expresa e informada. Esto nos protege para que solamente con su consentimiento y retribución se pueda hacer uso de su voz", afirmó.

Las reformas contemplan sanciones por el uso indebido de voces, así como la ampliación de facultades del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) para establecer mecanismos más ágiles de resolución de controversias, evitando litigios prolongados.

La medida beneficiará particularmente a intérpretes que actualmente no cuentan con contratos formales.

Curiel de Icaza subrayó que la regulación de la IA es un debate global aún incipiente, pero destacó que, en el ámbito cultural, México podría colocarse a la vanguardia en la protección de trabajadores creativos frente al uso de tecnologías de clonación de voz.

En paralelo, el Ejecutivo presentó la iniciativa de una nueva ley cinematográfica que sustituirá a la legislación vigente desde 1992.

De acuerdo con la secretaria, el nuevo ordenamiento abandona la visión "mercantil" de la antigua norma y adopta un enfoque basado en derechos culturales, acceso democrático y pluralidad.

"La ley pasada surge en un contexto neoliberal donde tenía una visión de mercancía. Lo que se hizo en esta ley es trabajarla con fundamento en los derechos culturales", expuso.

Entre los cambios centrales destaca la garantía del 10% de exhibición de cine nacional en salas, con revisiones semestrales y ajustes semanales en cartelera, además de ampliar de siete a 14 días la permanencia mínima en pantalla para producciones mexicanas.

Asimismo, se refuerza la promoción del cine nacional en plataformas digitales, las cuales deberán contar con una sección destinada a recomendar y mostrar la cartelera y programación mexicana.

La iniciativa incorpora por primera vez la obligación de conservar, restaurar, digitalizar y difundir el acervo audiovisual del país como parte del derecho a la memoria, bajo resguardo de la Cineteca Nacional.

También se establece en la ley el compromiso del Estado para garantizar el fomento al cine mexicano con incrementos progresivos presupuestales, así como la articulación de una política cinematográfica nacional en coordinación con estados y municipios para descentralizar la producción y exhibición.

"Con esta actualización pasamos del formato análogo a lo que implica ya una ley actual con la tecnología, con medidas justas para visibilizar el cine nacional, potenciarlo, pero también el derecho de las audiencias", concluyó la secretaria.