Sorprenden a dos farderas robando en B. Aurrerá

Dos mujeres que andaban robando en tiendas Aurrerá, fueron detenidas por agentes de la Guardia Civil de Soledad luego de que el personal solicitara su intervención, asegurándoles infinidad de artículos que pretendían llevarse.

En un caso, agentes femeninas se presentaron en la Aurrerá de la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Jardines del Valle, donde personal del establecimiento señaló a una mujer de intentar llevarse mercancía sin pagar.

Las oficiales se acercaron con la reportada y, después de entrevistarla se identificó como Karla "N" de 26 años, a quien le encontraron artículos de las áreas de alimentos y aseo e higiene personal. La parte afectada manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra.

Nora "N" de 33 años fue detectada al responder un reporte ciudadano por parte de policías mujeres, esto en la Aurrerá de la avenida Acceso Norte, en la colonia España.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el lugar, los responsables del comercio indicaron que pretendía salir sin pagar mercancía, localizándole calcetas, espejos y cosméticos, los cuales aseguró no poder pagar, solicitando los afectados proceder legalmente en su contra.

A ambas se les dio a conocer que serían detenidas por presunto robo y posteriormente fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.