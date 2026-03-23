Sorprenden a dos farderos en tiendas Aurrerá

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer y a un hombre por presunto robo, los arrestos se realizaron en tiendas Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde al dar respuesta oportuna a reportes ciudadanos.

En la Aurrerá ubicada en la mencionada carretera y avenida Ricardo B. Anaya, de la colonia Jardines del Valle, agentes femeninas se presentaron con personal del establecimiento, quienes señalaron a una mujer de intentar sustraer artículos sin pagar.

Las oficiales se acercaron con la reportada, quien se identificó como María "N" de 47 años, a quien le encontraron productos comestibles y de abarrotes, los cuales aseguró no poder pagar, por lo que la parte afectada manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por otro lado, la Bodega Aurrerá de la intersección del Periférico Oriente y la carretera a Rioverde, en la colonia Cruz Colorada, los policías fueron informados por parte de trabajadores que tenían retenido a un sujeto que intentó llevarse una botella de bebida alcohólica sin pagar, teniendo contacto con quien dijo llamarse Édgar "N" de 35 años de edad, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

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