logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

ROCÍO Y JOHAN UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sorprenden a dos farderos en tiendas Aurrerá

Por Redacción

Marzo 23, 2026 03:00 a.m.
A
Sorprenden a dos farderos en tiendas Aurrerá

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer y a un hombre por presunto robo, los arrestos se realizaron en tiendas Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde al dar respuesta oportuna a reportes ciudadanos.

En la Aurrerá ubicada en la mencionada carretera y avenida Ricardo B. Anaya, de la colonia Jardines del Valle, agentes femeninas se presentaron con personal del establecimiento, quienes señalaron a una mujer de intentar sustraer artículos sin pagar.

Las oficiales se acercaron con la reportada, quien se identificó como María "N" de 47 años, a quien le encontraron productos comestibles y de abarrotes, los cuales aseguró no poder pagar, por lo que la parte afectada manifestó su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por otro lado, la Bodega Aurrerá de la intersección del Periférico Oriente y la carretera a Rioverde, en la colonia Cruz Colorada, los policías fueron informados por parte de trabajadores que tenían retenido a un sujeto que intentó llevarse una botella de bebida alcohólica sin pagar, teniendo contacto con quien dijo llamarse Édgar "N" de 35 años de edad, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Choque fatal en acceso al Río Santiago deja dos muertos
    Choque fatal en acceso al Río Santiago deja dos muertos

    Choque fatal en acceso al Río Santiago deja dos muertos

    SLP

    Redacción

    Versa se impacta contra muro en acceso.

    Por secuestrar a un menor de edad, procesan a individuo
    Por secuestrar a un menor de edad, procesan a individuo

    Por secuestrar a un menor de edad, procesan a individuo

    SLP

    Redacción

    Con otros cómplices lo levantó en Villa de Reyes y lo llevó a una casa de seguridad

    Matan a hombre en Residencial del Bosque al sur de la capital
    Matan a hombre en Residencial del Bosque al sur de la capital

    Matan a hombre en Residencial del Bosque al sur de la capital

    SLP

    Redacción

    Los autores le dispararon de corta distancia, para luego darse a la fuga

    Tras diez días, controlan incendio en Cd. del Maíz
    Tras diez días, controlan incendio en Cd. del Maíz

    Tras diez días, controlan incendio en Cd. del Maíz

    SLP

    Redacción