logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CAMPEONES!

Fotogalería

¡CAMPEONES!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sorprenden a fardero en bodega Aurrerá

Por Redacción

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Sorprenden a fardero en bodega Aurrerá

Derivado de la atención a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre que fue sorprendido robando en la Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde y la avenida Ricardo B. Anaya en la colonia Jardines del Valle.

Los oficiales municipales acudieron al supermercado ubicado donde fueron recibidos por personal del establecimiento, quienes les informaron que un individuo intentó sustraer mercancía sin pagar.

Los agentes se acercaron con el señalado, y luego de varios minutos de diálogo se identificó como Genaro "N" de 22 años, a quien le encontraron artículos de juguetería  y electrónica, en ese momento la parte afectada pidió proceder legalmente en su contra.

Al sujeto le dieron a conocer que sería detenido por presunto robo, y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Carambola de cinco vehículos deja solo daños en Circuito Potosí
Carambola de cinco vehículos deja solo daños en Circuito Potosí

Carambola de cinco vehículos deja solo daños en Circuito Potosí

SLP

Redacción

Una pipa de agua impactó a una camioneta Dodge Ram, generando una cadena de choques en la zona.

Carambola en Circuito Potosí deja daños en 5 vehículos
Carambola en Circuito Potosí deja daños en 5 vehículos

"Carambola" en Circuito Potosí deja daños en 5 vehículos

SLP

Redacción

Una pipa de agua impactó por alcance a una camioneta, desencadenando el accidente

Volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños
Volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños

Volcadura en Circuito Potosí deja cuantiosos daños

SLP

Redacción

La Guardia Civil del Estado tomó conocimiento del accidente a la altura del Museo del Laberinto

Hay seis procesados por extorsión en la Huasteca
Hay seis procesados por extorsión en la Huasteca

Hay seis procesados por extorsión en la Huasteca

SLP

Redacción

Operativo permitió desarticular la estructura criminal