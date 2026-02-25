Sorprenden a fardero en bodega Aurrerá

Derivado de la atención a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre que fue sorprendido robando en la Bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde y la avenida Ricardo B. Anaya en la colonia Jardines del Valle.

Los oficiales municipales acudieron al supermercado ubicado donde fueron recibidos por personal del establecimiento, quienes les informaron que un individuo intentó sustraer mercancía sin pagar.

Los agentes se acercaron con el señalado, y luego de varios minutos de diálogo se identificó como Genaro "N" de 22 años, a quien le encontraron artículos de juguetería y electrónica, en ese momento la parte afectada pidió proceder legalmente en su contra.

Al sujeto le dieron a conocer que sería detenido por presunto robo, y después fue presentado ante la Fiscalía General del Estado donde se determinará su situación legal.

