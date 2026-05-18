Sorprenden a seis con enervantes en Soledad
La Guardia Civil de Soledad (GCM) detuvo a seis hombres por su posible participación en delitos contra la salud.
En la colonia Benito Juárez, en la intersección de las calles 21 de Marzo y Constitución de 1857, fue detenido Miguel "N" de 28 años, a quien se le aseguró una bolsa con cristal.
En otra intervención sobre la avenida San Pedro, en la colonia Valle de San Isidro, quedó detenido Gerardo "N" de 31 años, encontrándole una bolsa con cristal.
También en atención a reportes ciudadanos en Circuito Oriente y la carretera a Rioverde en las colonias Ponciano Arriaga y Santa Fe, fueron detenidos Eduardo "N" de 35 años y Christopher "N" de 22 años, a quienes se les aseguró distintas bolsas con cristal.
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Asimismo, en las colonias La Foresta y San Gerardo, fueron detenidos en distintos hechos Giovanni "N" de 19 años por escandalizar en la vía pública y Liodan "N" de 45 años ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, encontrándoles ademas entre sus pertenencias una bolsa con marihuana.
De acuerdo con la GCM, a todos los detenidos se les informó que serian detenidos por su posible participación en delitos contra la salud, se realizó el llenado de las actas correspondientes y fueron puestos a disposición de la autoridad competente, junto con las sustancias aseguradas.
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