Sorprenden a sujeto en posesión de drogas

Por Redacción

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Sorprenden a sujeto en posesión de drogas

En el marco del operativo Carnaval 2026 realizado en colonias del sur de la Capital, oficiales de la Policía Municipal realizaron la detención de un hombre señalado por la probable comisión de delitos contra la salud, al encontrarse en posesión de varias dosis de marihuana y cristal.

El aseguramiento se registró en la avenida Calzada de Guadalupe y Joaquín Riva Palacio en el  Barrio San Juan de Guadalupe, donde los agentes municipales detectaron a un hombre fumando marihuana a través de una pipa, por lo que se aproximaron a él para indicarle la falta al Bando de Policía y Gobierno.

En ese momento, el individuo tomó una actitud violenta e intentó huir corriendo, sin embargo fue detenido en la misma zona por los oficiales. En la revisión preventiva de seguridad, se le encontró en posesión de 7.4 gramos de marihuana y 2.3 gramos de cristal.

Ante el probable hecho constitutivo de delito, se informó a Diego "N" de 30 años el motivo de su detención y el procedimiento legal ante la Fiscalía General del Estado, para determinar su situación legal.

