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SSPC despliega operativo en escuelas por regreso a clases

Despliegan vigilancia en planteles educativos

Por Redacción

Abril 13, 2026 02:14 p.m.
A
SSPC despliega operativo en escuelas por regreso a clases

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) implementó un operativo de vigilancia en planteles educativos de San Luis Potosí con motivo del regreso a clases, de acuerdo con información oficial.

El despliegue, denominado "Operativo Juventud", se realiza a través de la Guardia Civil Estatal (GCE) en los 59 municipios, con presencia en niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

Según el reporte, los recorridos iniciaron desde las 07:00 horas, con vigilancia en horarios de entrada y salida para estudiantes, personal docente y familias.

El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, señaló que estas acciones buscan reforzar la seguridad en entornos escolares y dar continuidad a operativos implementados durante el periodo vacacional.

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Las autoridades también promovieron el uso de los números de emergencia 9-1-1 y denuncia anónima 089.

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