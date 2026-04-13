SSPC despliega operativo en escuelas por regreso a clases
Despliegan vigilancia en planteles educativos
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) implementó un operativo de vigilancia en planteles educativos de San Luis Potosí con motivo del regreso a clases, de acuerdo con información oficial.
El despliegue, denominado "Operativo Juventud", se realiza a través de la Guardia Civil Estatal (GCE) en los 59 municipios, con presencia en niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.
Según el reporte, los recorridos iniciaron desde las 07:00 horas, con vigilancia en horarios de entrada y salida para estudiantes, personal docente y familias.
El titular de la corporación, Jesús Juárez Hernández, señaló que estas acciones buscan reforzar la seguridad en entornos escolares y dar continuidad a operativos implementados durante el periodo vacacional.
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Las autoridades también promovieron el uso de los números de emergencia 9-1-1 y denuncia anónima 089.
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