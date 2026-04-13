Regreso a clases dispara tráfico en SLP
Salvador Nava y Carretera 57, con mayor carga vehicular tras fin de vacaciones de Semana Santa
El regreso a clases tras el periodo vacacional de Semana Santa provocó este lunes un incremento considerable en el tráfico en las principales vialidades de San Luis Potosí.
Entre los puntos más afectados se encuentra Salvador Nava Martínez, especialmente en las inmediaciones del distribuidor Juárez, donde la carga vehicular es intensa.
También la carretera 57 presenta avance lento desde el periférico oriente en dirección a la Zona Industrial, debido al alto aforo registrado en esta zona clave para la movilidad diaria.
En contraste, el cuadrante del Centro Histórico mantiene circulación constante, sin afectaciones mayores hasta el momento.
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Autoridades viales pidieron a la población salir con tiempo hacia sus destinos, ante el aumento en la movilidad derivado del reinicio de actividades escolares y laborales.
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