SSPC ha atendido hasta 10 intentos de suicidio en 2026

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que en lo que va del año se ha registrado un promedio de entre 8 y 10 casos de personas que han intentado atentar contra su vida en el municipio, situaciones que han sido atendidas de manera oportuna por corporaciones municipales.

Lo anterior fue señalado tras el reciente hecho ocurrido en el barrio de San Sebastián, donde una mujer perdió la vida por suspensión en un árbol. El funcionario calificó el suceso como lamentable y explicó que el reporte fue recibido a través de los comités vecinales de seguridad, lo que permitió la rápida intervención de los elementos como primeros respondientes.

Detalló que, tras la localización de la víctima, se procedió a su identificación y se avisó a los servicios periciales para realizar el levantamiento del cuerpo conforme a los protocolos correspondientes.

Villa Gutiérrez destacó que, pese a estos casos, la mayoría de los intentos han sido contenidos gracias a la pronta actuación de la autoridad. Como ejemplo, mencionó un hecho reciente atendido por elementos de Policía Vial en un puente de la avenida Salvador Nava, donde una persona en crisis fue resguardada y posteriormente canalizada al área de Trabajo Social de Justicia Municipal para contactar a sus familiares y brindarle atención inicial.

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En cuanto al perfil de las personas atendidas, el titular de la corporación señaló que las edades varían, aunque se ha identificado una mayor incidencia en jóvenes de entre 25 y 30 años.

Finalmente, reiteró la importancia de la coordinación entre ciudadanía y autoridades, así como la atención inmediata a reportes, para prevenir desenlaces fatales en este tipo de situaciones.