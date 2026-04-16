Sujeto allana casa para escapar de la policía

Un sujeto que allanó una casa en la colonia Monte Pío, a fin de fugarse de la policía, finalmente fue arrestado por agentes municipales de la capital y ahora enfrenta el delito de allanamiento de morada. De acuerdo a los hechos, los agentes de la Policía Municipal se encontraban en patrullajes de seguridad y vigilancia sobre el cuadrante sur, cuando recibieron un reporte vía radiofrecuencia en el que se alertaba sobre la presencia de personas consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública, solicitando su intervención en la Privada del Pirul.

Al llegar al lugar, los oficiales notaron cómo un hombre subió a la azotea de una casa para evadirlos, en ese momento la propietaria del inmueble indicó desconocer al sujeto, por lo que pidió a los oficiales su intervención ante la intrusión ilegal.

Los agentes municipales lograron ubicar al masculino en la azotea, procediendo a su aseguramiento, y la afectada manifestó su intención de proceder legalmente en su contra, señalando que este tipo de situaciones se presentan de manera recurrente en la zona.

El detenido, identificado como Alexis Martín "N" de 19 años de edad, fue informado de sus derechos y trasladado al Centro de Internamiento Municipal para su certificación médica, y finalmente, puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para deslindar responsabilidades.

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