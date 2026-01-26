Sujeto da golpiza a su propia madre

Un sujeto que golpeó a su propia madre fue detenido por elementos de la Guardia Civil Estatal en Villa de Pozos, los cuales actuaron luego de un reporte recibido al 911.

Derivado de lo anterior, oficiales de la Guardia Civil Estatal adscritos a la Unidad Especializada en Atención a la Violencia de Género, acudieron a un domicilio en la colonia Los Silos, perteneciente a Villa de Pozos, en donde logaron la captura de José "N" de 38 años de edad, el cual fue señalado de golpear a su madre ya que al parecer no es la primera vez que la agrede.

Ante la llegada de los agentes el sujeto quiso evadirlos pero ante el señalamiento al final fue detenido y se le puso a disposición del Ministerio Público por el delito de violencia familiar y lo que resulte, por lo que se esperaba que la afectada acudiera ante esa autoridad para presentar la denuncia de hechos.

De acuerdo al Código Penal, la violencia familiar es un hecho sancionable y por ello la Guardia Civil Estatal exhorta a la población a denunciar cualquier acto de maltrato a la Línea de Emergencias 9-1-1.

