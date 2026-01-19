logo pulso
VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

VIDEO | Asaltan joyería en pleno Centro Histórico

Seguridad

Sujeto es aprehendido por supuesto feminicidio

El cuerpo de la víctima fue encontrado en un carro envuelto en llamas, en Tamasopo

Por Redacción

Enero 19, 2026 03:00 a.m.
TAMASOPO.- Policías investigadores detuvieron al esposo de la mujer que falleció en un vehículo encontrado en llamas sobre la carretera Tambaca-San Jerónimo; se presume que se trató de un feminicidio.

Feliciano "N", vecino del barrio Pedregal, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

Se presume que le quitó la vida a su esposa, Mayra Lizeth, el pasado jueves 15 de enero del presente año, en la carretera estatal Tambaca-San Jerónimo.

Como se informó en su momento, ese día las autoridades encontraron un vehículo Mazda envuelto en llamas junto a la vía de circulación, y al interior se encontraban los restos de Mayra.

Afuera del vehículo fue localizado Feliciano, quien tenía lesiones y aseguraba que habían sufrido un accidente. Enseguida fue llevado a un centro hospitalario.

Sin embargo, los policías investigadores, así como peritos de la Fiscalía General del Estado, inspeccionaron el lugar y determinaron que no se había tratado de un accidente, sino de un hecho premeditado.

El esposo de la víctima fue cuestionado nuevamente y cayó en contradicciones, además de que se encontraron otros elementos que lo incriminaban.

Ante esta situación, un agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación y la llevó ante el juez, quien concedió la orden de aprehensión.

El sujeto fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal en el municipio de Rioverde, donde enfrentará el proceso penal.

