Sujeto es aprehendido por supuesto feminicidio
El cuerpo de la víctima fue encontrado en un carro envuelto en llamas, en Tamasopo
TAMASOPO.- Policías investigadores detuvieron al esposo de la mujer que falleció en un vehículo encontrado en llamas sobre la carretera Tambaca-San Jerónimo; se presume que se trató de un feminicidio.
Feliciano "N", vecino del barrio Pedregal, fue detenido por elementos de la Policía de Investigación, en cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.
Se presume que le quitó la vida a su esposa, Mayra Lizeth, el pasado jueves 15 de enero del presente año, en la carretera estatal Tambaca-San Jerónimo.
Como se informó en su momento, ese día las autoridades encontraron un vehículo Mazda envuelto en llamas junto a la vía de circulación, y al interior se encontraban los restos de Mayra.
Afuera del vehículo fue localizado Feliciano, quien tenía lesiones y aseguraba que habían sufrido un accidente. Enseguida fue llevado a un centro hospitalario.
Sin embargo, los policías investigadores, así como peritos de la Fiscalía General del Estado, inspeccionaron el lugar y determinaron que no se había tratado de un accidente, sino de un hecho premeditado.
El esposo de la víctima fue cuestionado nuevamente y cayó en contradicciones, además de que se encontraron otros elementos que lo incriminaban.
Ante esta situación, un agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación y la llevó ante el juez, quien concedió la orden de aprehensión.
El sujeto fue trasladado al Centro Penitenciario Estatal en el municipio de Rioverde, donde enfrentará el proceso penal.
