logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Sujeto no quiso pagar bebidas en un bar

Por Redacción

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Sujeto no quiso pagar bebidas en un bar

En labores preventivas desplegadas, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto fraude ya que se negó a pagar las bebidas que había consumido en un bar de la Cabecera Municipal.

Los agentes municipales se presentaron en un establecimiento sobre la calle Ignacio Aldama, en la zona centro de Cabecera Municipal, donde personal indicó que un individuo consumió bebidas alcohólicas, las cuales se negaba a pagar, pidiendo proceder legalmente en su contra.

Los policías soledenses se acercaron a entrevistar al señalado, y luego de varios minutos de diálogo se identificó como Fernando "N" de 21 años, quien aseguró no poder pagar la suma de su consumo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Capturan a dos presuntos objetivos criminales en Coxcatlán
Capturan a dos presuntos objetivos criminales en Coxcatlán

Capturan a dos presuntos objetivos criminales en Coxcatlán

SLP

Redacción

Logra FGR cárcel para sujeto por posesión de fusil en Tanlajás
Logra FGR cárcel para sujeto por posesión de fusil en Tanlajás

Logra FGR cárcel para sujeto por posesión de fusil en Tanlajás

SLP

Redacción

La Fiscalía General de la República logró sentencia condenatoria por portación ilegal de arma y cartuchos exclusivos en San Luis Potosí.

Saquean carga de pollos tras volcadura en carretera 80
Saquean carga de pollos tras volcadura en carretera 80

Saquean carga de pollos tras volcadura en carretera 80

SLP

Redacción

El reporte del accidente fue a las 11:00 de la mañana

Se unen Soledad y Pozos al Operativo "Convoy"
Se unen Soledad y Pozos al Operativo "Convoy"

Se unen Soledad y Pozos al Operativo "Convoy"

SLP

Pulso Online

Este dispositivo está enmarcando en los esfuerzos por reforzar la prevención de delitos