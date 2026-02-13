Sujeto no quiso pagar bebidas en un bar

En labores preventivas desplegadas, oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto fraude ya que se negó a pagar las bebidas que había consumido en un bar de la Cabecera Municipal.

Los agentes municipales se presentaron en un establecimiento sobre la calle Ignacio Aldama, en la zona centro de Cabecera Municipal, donde personal indicó que un individuo consumió bebidas alcohólicas, las cuales se negaba a pagar, pidiendo proceder legalmente en su contra.

Los policías soledenses se acercaron a entrevistar al señalado, y luego de varios minutos de diálogo se identificó como Fernando "N" de 21 años, quien aseguró no poder pagar la suma de su consumo.