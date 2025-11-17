Suman 4 víctimas mortales de accidente en bulevar Españita

Con el fallecimiento de una menor en el hospital, aumentan a cuatro las personas fallecidas en el accidente ocurrido la noche del sábado en el bulevar Españita, en donde chocaron dos automóviles y en uno de ellos viajaban una familia que por desgracia perdió la vida.

En este caso, los agentes de la Guardia Civil Estatal lograron la detención del presunto responsable, el cual resultó lesionado y se le trasladó a un hospital a recibir atención médica en donde quedó bajo custodia policial para ser remitido ante el Ministerio Público.

De acuerdo al percance, ocurrido cerca de las ocho de la noche del sábado, el ahora detenido de nombre José de 41 años de edad, manejaba a alta velocidad un automóvil Volkwagen Golf de color blanco, en dirección a la avenida Salvador Nava.

No obstante, al llegar a la altura de la calle Valladolid, en el fraccionamiento Españita, chocó de lleno contra un automóvil Beetle también color blanco, que se incorporaba al bulevar procedente de esa calle.

El Beetle acabó destrozado por completo y ahí viajaba una familia compuesta por un matrimonio y sus dos hijas menores de edad, por desgracia en el sitio fallecieron el padre, la madre y una niña, mientras que la otra fue llevada al Hospital Central al resultar gravemente herida y por desgracia la mañana de este domingo también se reportó su fallecimiento.

El conductor del Golf, por su parte, también presentó lesiones considerables ya que el carro terminó volcado y fue atendido por los paramédicos, que lo trasladaron al Hospital Central donde quedó bajo custodia policial para ser remitido ante la Fiscalía ya que ahora habrá enfrentar el delito de homicidio por culpa.

Los parientes de la familia fallecida se dieron a la penosa tarea de realizar los trámites legales ante el Ministerio Público para el reclamo de los cuerpos, aunque recibieron asesoría legal y acompañamiento por parte del personal de la funeraria Imperial, encargada de realizar los servicios velatorios.

Según se informó, a partir de las diez de la mañana de este lunes, se iniciarán las exequias de los fallecidos y el velatorio se estará llevando a acabo en las instalaciones de la funeraria, ubicadas en la avenida Himno Nacional cerca de la Glorieta Revolución.