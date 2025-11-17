Controlan incendio en cerro de Ahualulco
Un incendio de considerable magnitud pudo ser controlado por personal de Protección Civil Estatal y otras corporaciones, incluyendo voluntarios, el siniestro tuvo lugar en una zona serrana del muncipio de Ahualulco, cerca de la cabecera municipal.
Este nuevo siniestro forestal afectó poco más de dos hectáreas de maleza pero por suerte tampoco se registraron tragedias humanas.
El pasado sábado, personal de PCE acudió al cerro conocido como El Zapote, en donde se reportó un incendio que afectaba la maleza del sitio y junto con autoridades locales, además de voluntarios, se procedió al combate principalmente mediante zanjas conocidas como cortafuegos.
El incendio se presentó en área de matorral, en un terreno irregular y de acceso restringido, afectando alrededor de dos hectáreas pero no hubo registro de personas lesionadas, viviendas o infraestructura dañada.
Gracias a la intervención de los cuerpos de auxilio y voluntarios, el incendio fue controlado y liquidado en su totalidad, además se realizaron acciones de enfriamiento y se mantiene un monitoreo en la zona para prevenir cualquier posible reactivación.
Protección Civil Estatal emitió algunas recomendaciones para evitar este tipo de incendios forestales tales como evita tirar colillas de cigarro o basura, especialmente vidrio, además no realizar quemas agrícolas o fogatas sin las debidas precauciones y permisos.
