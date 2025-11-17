logo pulso
PSL Logo

Seguridad

Capturan en Soledad a un objetivo prioritario

El sujeto es reincidente de distintos ilícitos y tiene órdenes de arresto

Por Redacción

Noviembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Un presunto objetivo prioritario generador de diversos delitos, fue capturado por elementos de la Guardia Civil de Soledad, cuenta con ocho detenciones previas y dos órdenes de aprehensión vigentes y en esta ocasión le decomisaron decenas de dosis de cocaína que supuestamente andaba vendiendo en la colonia Primero de Mayo.

Según los hechos, los agentes municipales circulaban sobre la calle 16 de Septiembre de colonia mencionada, cuando detectaron a un individuo alterando el orden público, por lo que se acercaron para señalarle la sanción correspondiente y después de entrevistarlo, se identificó como Sergio “N” de 31 años, mostrando una actitud agresiva.

Después aplicar el protocolo de actuación, le encontraron 36 dosis de una sustancia con características de la metanfetamina conocida como cocaína, al mismo tiempo se consultó su estatus legal en Plataforma México, donde se confirmó que se trata de un objetivo prioritario generador de incidencias delictivas, con ocho arrestos por delitos del fuero común y dos órdenes de aprehensión vigentes.

Al individuo se le informó sobre su detención por posesión de metanfetaminas y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que definirá su situación jurídica.

