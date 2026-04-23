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Seguridad

Supuesto violador es aprehendido por la Fiscalía

Por Redacción

Abril 23, 2026 03:00 a.m.
A
Supuesto violador es aprehendido por la Fiscalía

Como resultado de las labores de investigación realizadas por la Fiscalía General del Estado, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Adán Othelo "N", por su probable responsabilidad en el delito de violación específica agravada en concurso real con violación específica agravada.

De acuerdo con los datos de prueba integrados a la carpeta de investigación, los hechos habrían ocurrido en el municipio de Villa de Arriaga entre el 12 y el 31 de diciembre de 2023, cuando el imputado presuntamente agredió sexualmente a una persona menor de edad de identidad reservada.

Agentes de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales desarrollaron las indagatorias con las que un Juez de Control libró el mandamiento judicial correspondiente.

Elementos de la Policía de Investigación, cumplimentaron la orden de aprehensión en la intersección de las calles Villa de Arriaga y Villa de Guadalupe, en la Zona Metropolitana potosina, donde informaron al señalado sobre el motivo de su detención y sus derechos.

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El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

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