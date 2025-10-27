logo pulso
CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Suspenden a policía por golpear a joven

Por Redacción

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
Suspenden a policía por golpear a joven

Luego de la difusión de un video en redes sociales en donde un agente de la Policía Municipal golpea a un joven, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital anunció la suspensión del elemento e inició un procedimiento de investigación para sancionarlo de acuerdo a sus facultades.

Este domingo, en redes sociales se difundió un video en donde se observan a dos policías que tienen a un joven repegado a una patrulla, la número económico 6630 de las nuevas.

Aunque el video no tiene sonido, se puede ver que tanto los policías como el joven discuten acaloradamente y en determinado momento uno de ellos le propina un manazo en la nuca, la discusión continúa y posteriormente le da un fuerte cabezazo en la frente, haciéndolo tambalear.

Luego de más intercambio de palabras, finalmente los agentes dejan ir al joven y ellos abordan la unidad policial para retirarse del lugar, esto frente a varios testigos sin percatarse que habían sido grabados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al anunciar la suspensión, la SSPC de la capital indicó que la conducta del oficial es contraria a los principios de respeto, servicio y profesionalismo, motivó el inicio del proceso administrativo conforme al Reglamento interno de la corporación, a fin de determinar su responsabilidad.

La Secretaría de Seguridad Capitalina reitera su compromiso con la legalidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, por lo que se actuará con firmeza ante conductas contrarias en el servicio de seguridad pública.

