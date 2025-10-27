Suspenden a policía por golpear a joven

Luego de la difusión de un video en redes sociales en donde un agente de la Policía Municipal golpea a un joven, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital anunció la suspensión del elemento e inició un procedimiento de investigación para sancionarlo de acuerdo a sus facultades.

Este domingo, en redes sociales se difundió un video en donde se observan a dos policías que tienen a un joven repegado a una patrulla, la número económico 6630 de las nuevas.

Aunque el video no tiene sonido, se puede ver que tanto los policías como el joven discuten acaloradamente y en determinado momento uno de ellos le propina un manazo en la nuca, la discusión continúa y posteriormente le da un fuerte cabezazo en la frente, haciéndolo tambalear.

Luego de más intercambio de palabras, finalmente los agentes dejan ir al joven y ellos abordan la unidad policial para retirarse del lugar, esto frente a varios testigos sin percatarse que habían sido grabados.

Al anunciar la suspensión, la SSPC de la capital indicó que la conducta del oficial es contraria a los principios de respeto, servicio y profesionalismo, motivó el inicio del proceso administrativo conforme al Reglamento interno de la corporación, a fin de determinar su responsabilidad.

La Secretaría de Seguridad Capitalina reitera su compromiso con la legalidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, por lo que se actuará con firmeza ante conductas contrarias en el servicio de seguridad pública.