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Taxista involucrado en choque sobre avenida San Pedro

Impactó a un vehículo Toyota que circulaba hacia carretera Matehuala

Por Pulso Online

Marzo 26, 2026 11:59 a.m.
A
Taxista involucrado en choque sobre avenida San Pedro

Únicamente daños materiales se registraron en un choque de dos vehículos en Avenida San Pedro y Valle de Tangamanga, en la colonia Valle de San Isidro, en Soledad.

El reporte fue cerca de las 08:00 de la mañana, donde el chofer de un taxi que se incorporaba a la avenida impactó a un vehículo Toyota que circulaba hacia la carretera a Matehuala.

Solo se reportaron daños materiales, por lo que ambos conductores esperaban llegar a un arreglo en la reparación de los daños. 

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