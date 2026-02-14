logo pulso
Seguridad

"Tienditas" también operan como empacadoras de drogas: SSPC

Por Rubén Pacheco

Febrero 14, 2026 01:29 p.m.
A
"Tienditas" también operan como empacadoras de drogas: SSPC

Si bien no precisó el número de desmantelamientos ni en qué período se realizaron, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la Guardia Civil Estatal (GCE) ha detectado que los puntos de venta o "tienditas" también operan como empacadoras de drogas.

"No hemos encontrado laboratorios. Hay algunos lugares que podrían denominarse así, porque ahí confeccionan; les llega en kilos y los confeccionan en dosis. Hay lugares que sí hemos localizado. En las cuatro regiones hemos encontrado esporádicamente esas áreas que se han cateado como tienditas que es donde la están empaquetando", describió.

Este viernes, el gobernador José Ricardo Gallardo reveló que, de los más de mil 500 narcomenudistas detenidos en el último año, la mayoría operaban en la colonia San Luis Rey y otras zonas habitacionales limítrofes.

El mando policial reconoció que muchas de las aprehensiones de vendedores de estupefacientes por parte de la GCE se han logrado en colonias populares de la zona metropolitana, sin embargo, también al poniente de la capital, por ejemplo, en Lomas y Tequis.

Refirió que los consumidores y distribuidores modifican el consumo y el tráfico, pues con el paso de los años y los meses varían los aseguramientos. Anteriormente destacaba la cocaína y ahora el cristal, tal vez por el costo, complementó.

