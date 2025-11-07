Trabajador de cementera vuelca en su auto en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Un trabajador de una empresa cementera resultó lesionado luego de volcar el vehículo que conducía, en el Libramiento Poniente.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes, a la altura del kilómetro 4 aproximadamente, a unos metros de las antiguas instalaciones de Sello Rojo.

De acuerdo con información recabada, el hombre conducía un automóvil Honda gris, con dirección del antiguo basurero hacia el Centro Cultural. Presuntamente perdió el control del volante al intentar esquivar a otro vehículo que le habría invadido carril.

La unidad salió del camino hacia la derecha y cayó a un desnivel, donde terminó volcada con las llantas hacia arriba.

El conductor sufrió lesiones que no ponían en riesgo su vida, pero fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a un centro médico para recibir atención.