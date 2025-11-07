Recuperan botín robado en un OXXO

En oportuna respuesta y coordinación entre corporaciones policiales, oficiales de la Policía Municipal capitalina lograron recuperar mercancía robada inicialmente de un OXXO en el municipio de Soledad.

La mercancía recuperada por los agentes municipales consistió en 125 cajetillas de cigarros y varios encendedores, con un valor aproximado de diez mil 460 pesos. De acuerdo con el reporte, los agentes de la Policía Municipal adscritos al cuadrante centro fueron informados sobre un robo en proceso en una tienda OXXO del municipio de Soledad, cuyos responsables eran perseguidos por elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, indicando que los sospechosos se dirigían hacia la capital potosina.

De inmediato, la Guardia Municipal se sumó a las labores de búsqueda de los implicados, quienes se desplazaban a bordo de un vehículo sedán blanco. Fue en la calle Nezahualcóyotl, en el Barrio de Tlaxcala, donde los agentes localizaron una bolsa negra que contenía los objetos robados. En el mismo punto, la Guardia Civil Estatal localizó el vehículo, abandonado por sus tripulantes. Tras el hallazgo, la mercancía fue debidamente embalada y presentada como evidencia ante la Fiscalía General del Estado, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.