Tractocamión se desprende de grúa y choca en Periférico

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
Al desprenderse de la grúa que lo remolcaba, un tractocamión se impactó contra un poste de alumbrado público en la bajada del puente de las vías a Tampico, en el Anillo Periférico Norte, sufriendo más daños de los que ya presentaba al participar anteriormente en otro percance. 

El hecho tuvo lugar cerca de las dos de la tarde de este jueves, en que una grúa color azul remolcaba el tractocamión color negro desplazándose por el Anillo Periférico de la carretera a Matehuala hacia la de Zacatecas.

Fue en la parte descendente del puente de las vías a Tampico, en donde el tirante se rompió y de esta forma el tractocamión se fue contra la contención de concreto y contra un poste de alumbrado público que ahí se localiza.

Ante este impactó la unidad presentó daños materiales pero la cabina prácticamente estaba destrozada ya que al parecer había participado en otro accidente anteriormente.

Al sitio arribaron peritos de la Guardia Civil de Soledad, quienes tomaron conocimiento del incidente y finalmente los dos vehículos quedarían depositados en una pensión para que se lleven a cabo las diligencias legales. 

