Tráiler cae de puente; chofer vive de milagro

Aunque lesionado, el conductor de un tráiler milagrosamente salvó la vida al caer desde un puente cuando circulaba por el Libramiento Norte, en donde su unidad acabó destrozada y él fue llevado a un hospital a recibir atención médica.

Los hechos se registraron a las 07:30 de la mañana de este martes cuando el tráiler con remolque tipo plataforma, que transportaba un rollo de acero, se desplazaba por el Libramiento Norte.

Al llegar al puente Calabacillas, en el kilómetro 036+500 en la comunidad de San Marcos, perteneciente a Mexquitic de Carmona, el conductor perdió el control del volante hacia su derecha y así el tráiler cruzó sobre la contención metálica para caer del puente a una altura de aproximadamente 50 metros.

Después de la caída el tráiler se incendió quedando el acero desenrollado totalmente en el sitio.

Al lugar acudió a prestar auxilio personal de Protección Civil Estatal y los paramédicos de la Cruz Roja, quienes encontraron al conductor Rodolfo Enríquez Hernández de 27 años de edad, prensado en la cabina con lesiones considerables pero por fortuna estaba con vida a pesar de lo aparatoso del accidente.

De acuerdo con información obtenida en el lugar, el chofer dijo que había dormitado por un instante y entonces chocó con la contención metálica, a la que destruyó y cruzó por encima para caer al voladero con una altura aproximada de unos 50 metros de profundidad.

Personal de la Protección Civil Estatal, Cruz Roja y auxilio vial de la empresa META, encargada del Libramiento, realizaron los trabajos pertinentes de rescate de la persona lesionada para su atención médica especializada.

Finalmente el tráiler sería retirado del lugar con todo el acero pero la tarea no sería fácil debido a que quedó en el voladero en medio del cerro sin acceso para las grúas pero conductor sí pudo ser rescatado con vida.