Tráiler causa accidente al entrar a una bodega

Al entrar a una bodega, un tráiler cortó la circulación en la carretera a Rioverde y ocasionó que dos vehículos lo impactaran, sufriendo fuertes daños materiales pero por suerte nadie resultó lesionado.

El hecho tuvo lugar cerca de las nueve de la mañana, inicialmente el tráiler color rojo con remolque tipo caja se desplazaba por la mencionada carretera con dirección hacia el distribuidor Juárez.

Fue a la altura de la colonia Rivas Guillén, en donde el conductor realizaba maniobras para meterse de reversa a una bodega que ahí se ubica.

Sin embargo, esto ocasionó que, inicialmente, un automóvil Nissan Sentra de color rojo que se desplazaba por los carriles laterales, se impactara de frente contra el tráiler, seguido también de una camioneta Volkswagen T-Cross color plata que también circuaba por ese tramo.

Tanto la camioneta como el auto sufrieron daños materiales de consideración pero se esperaba que los conductores pudieran llegar a un acuerdo reparatorio con la empresa propietaria del tráiler.

Agentes de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del percance, en el que por fortuna no hubo heridos pero sí destrozos en los vehículos participantes.